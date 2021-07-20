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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! İşte Yasmin'in göğüs dekolteli olay pozu!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! Önceki gün annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil ile birlikte havuz keyfi yapan Yasmin, bu kez de takipçilerini geçmişe götürdü. İddialı pozlarıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan ve zaman zaman babası tarafından da sansürlenen Yasmin, mor saçları ve derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla dikkat çekti.

20.07.2021 11:03 - Son Güncelleme: 20.07.2021 11:31
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! İşte Yasmin'in göğüs dekolteli olay pozu!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! İşte Yasmin'in göğüs dekolteli olay pozu!

Geçtiğimiz gün anne ve babasıyla havuz keyfi yapan Yasmin, Instagram paylaşımlarına devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! İşte Yasmin'in göğüs dekolteli olay pozu!

Boşansalar da arkadaşlıkları devam eden çift magaziin dünyasında örnekle gösteriliyor, kızları Yasmin ise gündemden düşmüyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! İşte Yasmin'in göğüs dekolteli olay pozu!

Son olarak bu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Yasmin Erbil, 'yine yaptı yapacağını' dedirtti, yaşı merak konusu oldu. İşte Yasmin Erbil'in yaşı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! İşte Yasmin'in göğüs dekolteli olay pozu!

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993