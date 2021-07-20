Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! İşte Yasmin'in göğüs dekolteli olay pozu!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımıyla yine yaptı yapacağını! Önceki gün annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil ile birlikte havuz keyfi yapan Yasmin, bu kez de takipçilerini geçmişe götürdü. İddialı pozlarıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan ve zaman zaman babası tarafından da sansürlenen Yasmin, mor saçları ve derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla dikkat çekti.
20.07.2021 11:03
- Son Güncelleme: 20.07.2021 11:31