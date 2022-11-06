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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...

Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yeni bir dizi ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İkinci kez sevenlerinin karşısına çıkacak olan ünlü isim Gülseren Budayıcıooğlu'nun kaleminden çıkan bir dizide rol alacak. Sır gibi saklanan proje ortaya çıktı. Son dönemlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ne tepki verdiği çok merak ediliyor. TikTok adlı platformda canlı yayında dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu zannetmesi sosyal medyayı sallamıştı. İşte biricik kızı Yasmin Erbil'in rol alacağı dizi ve karakteri...

06.11.2022 22:10 - Son Güncelleme: 06.11.2022 22:13
Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bırakarak şimdilerde sosyal medya platformlarında boy gösteriyor.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...

Ünlü şovmenin biricik kızı Yasmin Erbil de sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...

Son olarak Survivor yarışması ile adını duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan ünlü isim Poyraz'ın fotoğrafını yanlışlıkla paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Erbil, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu yayınladı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...

Durumu fark eden Erbil, paylaşımını kısa sürede sildi. Magazin dünyasında çok konuşulan olayla ilgili Yasmin Erbil'den bir açıklama gelmezken yeni projesi ortaya çıktı.

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