Mehmet Ali Erbil’in kızı o projeyle anlaştı! Yasmin Erbil bu kez şaşırttı Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı dizide oynayacak! Herkes Yalı Çapkını sandı ama...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yeni bir dizi ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İkinci kez sevenlerinin karşısına çıkacak olan ünlü isim Gülseren Budayıcıooğlu'nun kaleminden çıkan bir dizide rol alacak. Sır gibi saklanan proje ortaya çıktı. Son dönemlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ne tepki verdiği çok merak ediliyor. TikTok adlı platformda canlı yayında dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu zannetmesi sosyal medyayı sallamıştı. İşte biricik kızı Yasmin Erbil'in rol alacağı dizi ve karakteri...
06.11.2022 22:10 - Son Güncelleme: 06.11.2022 22:13
Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bırakarak şimdilerde sosyal medya platformlarında boy gösteriyor.
Durumu fark eden Erbil, paylaşımını kısa sürede sildi. Magazin dünyasında çok konuşulan olayla ilgili Yasmin Erbil'den bir açıklama gelmezken yeni projesi ortaya çıktı.