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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi... Özlem Yıldız'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir'e bakın: "Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş"

Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi... Özlem Yıldız'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir'e bakın: "Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş"

Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi... Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'i görenler şaştı kaldı, "Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş" yorumları havada uçuştu. Bir dönemin ünlü modellerinden olan sunucu Özlem Yıldız, 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen Özlem Yıldız'ın Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

27.09.2022 14:01 - Son Güncelleme: 27.09.2022 14:05
Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi... Özlem Yıldız’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir’e bakın: Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş

"MİNİCİKTİ ŞİMDİ ANNESİNİN BOYUNA YETİŞMİŞ"

Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi... Özlem Yıldız'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir'e bakın, kocaman oldu.

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Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi... Özlem Yıldız’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir’e bakın: Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş

90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem Yıldız tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi... Özlem Yıldız’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir’e bakın: Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş

Bu durum üzerine nişan atan Özlem Yıldız, 2005'te Sinan Serter ile dünya evine girdi ancak ikili 2013'te boşandı.

Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi... Özlem Yıldız’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir’e bakın: Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş

Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen Özlem Yıldız, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi... Özlem Yıldız’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Demir’e bakın: Minicikti şimdi annesinin boyuna yetişmiş

Oğlu ile yan yana kresini paylaşan Özlem'e sosyal medyada yorum yağdı.

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