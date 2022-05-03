Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açtı görenler: "O nasıl iş öyle?"
Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açan Özlem'i görenler yorum üstüne yorum yaptı. 90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem, tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştı. Nişanı attıktan sonra kendisine bambaşka bir hayat çizen Yıldız, şimdilerde Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bodrum'dan fotoğraflar paylaşan Özlem Yıldız'ın son hali ve makyajlı hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
03.05.2022 11:07 - Son Güncelleme: 03.05.2022 11:07
"O NASIL İŞ ÖYLE?"
Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açan Özlem'i görenler, "O nasıl iş öyle?" , "Makyajıyla mı güneşleniyor?" yorumları yaptı.
90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem Yıldız tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştı.
Bu durum üzerine nişan atan Özlem Yıldız, 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı.
Bu evllikten Demir adında bir erkek evlada sahip olan Özlem Yıldız Instagram pozları ile dikkat çekiyor son dönemde.