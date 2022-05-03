Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açtı görenler: "O nasıl iş öyle?"

"O NASIL İŞ ÖYLE?"

Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açan Özlem'i görenler, "O nasıl iş öyle?" , "Makyajıyla mı güneşleniyor?" yorumları yaptı.