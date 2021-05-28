Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a sevgilisi Fikret Orman'dan Miami'de ön balayı! Düğünün eli kulağında...
Düğünün eli kulağında... Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a sevgilisi Fikret Orman'dan Miami'de ön balayı! Bayram tatilini teknede kızları Aslıgül ve Nazlı ile geçiren Fikret Orman'ın, ayrı düştüğü sevgilisi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Miami'ye tatile götürdüğü ortaya çıktı.
28.05.2021 09:40
- Son Güncelleme: 28.05.2021 09:43
FİKRET ORMAN İLE SEVGİLİSİ TUĞBA COŞKUN EVLENİYOR MU?
İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı olayın ayrıntıları...
MİAMİ'DE 'EV'LENECEKLER!
Bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde geçiren Fikret Orman'ın, bayramda ayrı düştüğü sevgilisi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Miami'ye tatile götürdüğünü öğrendim.
Miami'de yaşayan bir arkadaşım, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıkların satın almak için Miami'de ev gezdiğini söyledi.
Bu arada bol bol yeni sezon alışverişi de yapan aşıkların Miami'nin ardından tatillerine, Meksika'ya geçip Tulum'da devam edeceğini öğrendim. Bu yaz evleneceklerine kesin gözüyle bakılan aşıklar, bir nevi ön balayı yapıyor diyebiliriz…
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