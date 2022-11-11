Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı! TikTok çılgınlığı bunu da yaptırdı sosyal medya: "Hali içler acısı"
Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı! TikTok çılgınlığı bunu da yaptırdı sosyal medyada Mehmet Ali Erbil'in o görüntüsüne, "Hali içler acısı" yorumları yapıldı. Mehmet Ali Erbil TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, bu kez herkesi şaşkına çeviren bir başka görüntüyle gündeme geldi. Ünlü komedyen, TikTok videosu çekmek için yalın ayak, perişan haliyle Kadıköy'de görüntülendi. İşte o anlar...
11.11.2022 14:38 - Son Güncelleme: 11.11.2022 14:38
"HALİ İÇLER ACISI"
Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı! TikTok çılgınlığı bunu da yaptırdı sosyal medyada Erbil hakkında, "Hali içler acısı" yorumları yapıldı.
TikTok çekmek için kendini yalın ayak sokağa atan Mehmet Ali Erbil'i pijamalarıyla görenler, "Mehmet Ali Erbil, TikTok için daha neler yapacak?" , "Hali içler aıcısı" yorumları yaptı.
DİLLERE DÜŞEN MEHMET ALİ ERBİL'İN TİKTOK MACERASI
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de isimli mekana girerken görüntülendi. İki güzelle görüntülenen komedyen, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, güzeller ise yüzünü saklamayı tercih etti. Erbil, daha sonra gazetecilerin isteği üzerine çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.