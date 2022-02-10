Mehmet Ali Erbil'e yaş gününde 70 bin TL'lik pırlanta yüzük! Kutlamada Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 'aynı babası' dedirtti!
Mehmet Ali Erbil'e yaş gününde 70 bin TL'lik pırlanta yüzük! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeni yaşını ailesi ve sevdikleriyle kutladı. 65 yaşına giren Erbil'e, kızı Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi bir parti organize etti. Erbil'e hediye edilen 70 bin TL'lik pırlanta yüzük dikkat çekti. 15 yaşındaki Ali Sadi Erbil babasına benzerliği ile gecenin çok konuşulan ismi oldu.Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez nikah masasına oturan ve ardından sırayla Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenen Mehmet Ali Erbil; Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında 3 evlada sahip.
10.02.2022 09:45
- Son Güncelleme: 10.02.2022 09:45
Mehmet Ali Erbil'e yaş gününde 70 bin TL'lik pırlanta yüzük! Kutlamada Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 'aynı babası' dedirtti... Ünlü şovmen önceki akşam Karaköy'de bir mekanda doğum gününü kutladı. Kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi'nin organize ettiği davette Erbil'i, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu, Nursel İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve Mustafa Erbil katıldı.
70 BİN TL'LİK PIRLANTA YÜZÜK
Mehmet Ali Erbil'e mekan sahibi Bülent Korkmaz, 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etti. Erbil, yeni yaşından "Sağlık ve huzur" beklediğini söyledi.