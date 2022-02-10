Mehmet Ali Erbil'e yaş gününde 70 bin TL'lik pırlanta yüzük! Kutlamada Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 'aynı babası' dedirtti... Ünlü şovmen önceki akşam Karaköy'de bir mekanda doğum gününü kutladı. Kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi'nin organize ettiği davette Erbil'i, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu, Nursel İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve Mustafa Erbil katıldı.