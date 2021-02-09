Mehmet Ali Erbil'e torunundan sosyal mesafeli doğum günü kutlaması! Minik Elisa dedesinin aynısı...

Mehmet Ali Erbil torununun 1. yaş günü paylaşımına "Canım torunum 1 yaşında. Doğum günün kutlu olsun..." notunu düştü. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'in paylaşımını görenler o dönem de torununun ünlü şovmenin çocuklarından daha çok dedesine benzediği yönünde yorumlar yaptı.