Mehmet Ali Erbil'e torunundan sosyal mesafeli doğum günü kutlaması! Minik Elisa dedesinin aynısı...
Mehmet Ali Erbil'e torunundan sosyal mesafeli doğum günü kutlaması! Önceki gün 64 yaşına giren Mehmet Ali Erbil'e büyük kızı ve 1 yaşındaki torunu Elisa'dan sürpriz kulama geldi. Doğum gününde Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'i ve torununu ziyaret eden Erbil, arabadan inmeden torunuyla hasret giderdi. Sezin Erbil, Instagram hesabından Elisa ile dedesinin o anlarını paylaştı. Erbil'in takipçileri minik Elisa'yı dedesine benzetti.
SOSYAL MESAFELİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!
Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz 2019'un Aralık ayında doğum yapmıştı. 11 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çifti kızlarına Elisa adını vermişlerdi. Pandemi nedeniyle torunuyla hasret gideremeyen Mehmet Ali Erbil, doğum gününüde de soluğu torununun yanında aldı.
Mehmet Ali Erbil, doğum gününde kızı Sezin Erbil'i ve torununu ziyaret etti. Arabadan inmeden torunuyla hasret gideren ünlü şovmenin o anlarını kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından "Elisa bugün dedesinin doğum gününü kutlarken" notuyla yayınladı. Mehmet Ali Erbil'in torunuyla uzaktan yaptığı kutlama görenleri duygulandırdı.
Mehmet Ali Erbil torununun 1. yaş günü paylaşımına "Canım torunum 1 yaşında. Doğum günün kutlu olsun..." notunu düştü. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'in paylaşımını görenler o dönem de torununun ünlü şovmenin çocuklarından daha çok dedesine benzediği yönünde yorumlar yaptı.