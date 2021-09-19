Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar'dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: 'Evliyken beni böyle kandırdın'
Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar'dan 'yeni sevgili' sitemi! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü...Evinin banyosunda düşen ve kırılan kaburga kemiklerinden birinin akciğer zarına batması ile ölüm tehlikesi geçiren ünlü şovmen, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi ile 258 gün yoğun bakımda yatmıştı. Kötü günleri geride bırakan Erbil geçtiğimiz günlerde çapkınlık iddiasıyla gündeme geldi. Kendisinden 40 yaş küçük Türkmenistan uyruklu Kristina adında birisi ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ile önceki gün bir partide buluştu. 'Yeni aşk' hakkında açıklamada bulunan Erbil'in ardından Kumbasar sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.
19.09.2021 11:29
- Son Güncelleme: 19.09.2021 11:29