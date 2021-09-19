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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar'dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: 'Evliyken beni böyle kandırdın'

Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar'dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: 'Evliyken beni böyle kandırdın'

Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar'dan 'yeni sevgili' sitemi! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü...Evinin banyosunda düşen ve kırılan kaburga kemiklerinden birinin akciğer zarına batması ile ölüm tehlikesi geçiren ünlü şovmen, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi ile 258 gün yoğun bakımda yatmıştı. Kötü günleri geride bırakan Erbil geçtiğimiz günlerde çapkınlık iddiasıyla gündeme geldi. Kendisinden 40 yaş küçük Türkmenistan uyruklu Kristina adında birisi ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ile önceki gün bir partide buluştu. 'Yeni aşk' hakkında açıklamada bulunan Erbil'in ardından Kumbasar sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

19.09.2021 11:29 - Son Güncelleme: 19.09.2021 11:29
Mehmet Ali Erbil’e eski eşi Nergis Kumbasar’dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: ’Evliyken beni böyle kandırdın’

'EVLİYKEN BENİ BÖYLE KANDIRDIN'

Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar'dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü...

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Mehmet Ali Erbil’e eski eşi Nergis Kumbasar’dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: ’Evliyken beni böyle kandırdın’

Geçirdiği kaçış sendromu rahatsızlığı sonrası eski sağlığına kavuşmaya başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil ve 1989'da evlenip, 1996'da boşandığı Nergis Kumbasar ile birlikte katıldığı partide muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Ali Erbil’e eski eşi Nergis Kumbasar’dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: ’Evliyken beni böyle kandırdın’

"BENZİNLİ ARABAYA MAZOT KOYMUŞ ADAMIM"
Arabasını yenilemek için geldiğini söyleyenlere yanıt veren komedyen, "Belki yenilerim, benim arabam kaç model, benzinli mi onu bile bilmiyorum. Ben benzinli arabaya mazot koymuş adamım, sadece 2011 model olduğunu biliyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil’e eski eşi Nergis Kumbasar’dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: ’Evliyken beni böyle kandırdın’

Eski eşine destek veren Kumbasar, "Mali'nin her zaman mütevazı bir yaşamı olmuştur, para kazanıyorum diye aşırı lüks tutkusu olmadı. O sadece çocuklarına baktı" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil’e eski eşi Nergis Kumbasar’dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: ’Evliyken beni böyle kandırdın’

"NERGİS HANIM DA TEŞRİF EDECEK"
Hafta sonu sahne alacak olan Erbil, "Hafta sonunda Seda Sayan'la sahneye çıkacağım. Pazartesi de programına katılacağım. Belki Nergis Hanım da teşrif edecek" dedi.

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