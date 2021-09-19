Mehmet Ali Erbil’e eski eşi Nergis Kumbasar’dan şok sözler! 25 yıl sonra kelimeler ağzından döküldü: ’Evliyken beni böyle kandırdın’

"BENZİNLİ ARABAYA MAZOT KOYMUŞ ADAMIM"

Arabasını yenilemek için geldiğini söyleyenlere yanıt veren komedyen, "Belki yenilerim, benim arabam kaç model, benzinli mi onu bile bilmiyorum. Ben benzinli arabaya mazot koymuş adamım, sadece 2011 model olduğunu biliyorum" dedi.