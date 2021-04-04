Mehmet Ali Erbil'den sevgili itirafı! 'Tam yürüyemiyorum ben de Instagram'dan yürümeye başladım' dedi canlı yayında bombayı patlattı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında itiraf! 'Tam yürüyemiyorum ben de Instagram'dan yürümeye başladım' dedi bombayı patlattı. "Dokuz ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı." diyen 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele ediyor. Çapkınlığıyla bilinen Erbil, katıldığı magazin programında kendisine yöneltilen, "Siz aşkı seversiniz. Nedir durumlar şu an?" sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Mehmet Ali Erbil'in sevgili itirafı ve son hali...

04.04.2021 15:41 - Son Güncelleme: 04.04.2021 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





