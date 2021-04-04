Mehmet Ali Erbil'den sevgili itirafı! 'Tam yürüyemiyorum ben de Instagram'dan yürümeye başladım' dedi canlı yayında bombayı patlattı
Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında itiraf! 'Tam yürüyemiyorum ben de Instagram'dan yürümeye başladım' dedi bombayı patlattı. "Dokuz ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı." diyen 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele ediyor. Çapkınlığıyla bilinen Erbil, katıldığı magazin programında kendisine yöneltilen, "Siz aşkı seversiniz. Nedir durumlar şu an?" sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Mehmet Ali Erbil'in sevgili itirafı ve son hali...
"Dokuz ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı. Şimdi kalktık yataktan, bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık."
Erbil, "Siz aşkı seversiniz. Nedir durumlar şu an?" sorusuna, esprili şekilde "Fena gitmiyor. Instagram'dan yürüdüğüme göre kendime gelmeye başladım. Burada yürüyemiyorum bari Instagram'da yürüyeyim" yanıtını verdi. "Sosyal medyada yazışıyorum. Motive ediyor beni, çok güzel bir şey. Görüntülü olarak konuşuyoruz, hep iyi niyetli olarak. Sağ olsunlar benim için dua ediyorlar."
Hastane odasında hiç vasiyet yazdınız mı?
Erbil vasiyet sorusuna, "Çok karamsar bir döneminde bir psikolog geldi, 'Sakın bu havalara girmeyin, size bir şey olmayacak, kafandan çıkar böyle şeyleri. Tam da o olay üzerindeydim, odaklanıyordum. Bıraktım ben de. Dediği çıktı, bir sene geçti aradan. Ben de vazgeçtim ve bugünlere geldik çok şükür." şeklinde yanıt verdi.