Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü… Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski dostunu hedef alan Erbil, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı" paylaşımında bulundu. Peş peşe açıklamalar yapan Erbil, daha sonra telefonla bağlandığı canlı yayında vefasızlıkla suçladığı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı. İşte detaylar…
Erbil, bu kez fizik tedaviye gelmediğini belirterek basın mensuplarına şakayla takılıp neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Erbil, bir soru üzerine "Seda Sayan'a benzemek için estetikçiye geldim. Sayan'a benzeyeyim ki belki televizyonlardan iş alırım " dedi.