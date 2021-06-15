Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı

Erbil, bu kez fizik tedaviye gelmediğini belirterek basın mensuplarına şakayla takılıp neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Erbil, bir soru üzerine "Seda Sayan'a benzemek için estetikçiye geldim. Sayan'a benzeyeyim ki belki televizyonlardan iş alırım " dedi.