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Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü… Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski dostunu hedef alan Erbil, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı" paylaşımında bulundu. Peş peşe açıklamalar yapan Erbil, daha sonra telefonla bağlandığı canlı yayında vefasızlıkla suçladığı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı. İşte detaylar…

15.06.2021 17:40 - Son Güncelleme: 15.06.2021 17:43
Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı

Üç yıldır ağır sağlık sorunları yaşayıp iyileşmeye başlayan ve yakın zamanda televizyon programı yapacağı konuşulan Mehmet Ali Erbil, estetikçiden çıkarken objektiflere takıldı.

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Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı

Erbil, bu kez fizik tedaviye gelmediğini belirterek basın mensuplarına şakayla takılıp neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Erbil, bir soru üzerine "Seda Sayan'a benzemek için estetikçiye geldim. Sayan'a benzeyeyim ki belki televizyonlardan iş alırım " dedi.

Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı

Mehmet Ali Erbil, dikkat çeken Seda Sayan açıklamasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ise herkesi şaşkına çevirdi.

Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı

Erbil, " Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor " paylaşımıyla şoke etti.

Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a bomba sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü eski dostuna demediğini bırakmadı

"KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"
Bununla da yetinmeyen Erbil, Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak Sayan'ı insanların işinden etmekle suçladı.