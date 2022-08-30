Mehmet Ali Erbil'den akıllara zarar hareketler 'dili' bir durmadı! 'Sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...' cinsel ilişki itirfı sonrası...
Ece Ronay'ın mesajlarını ifşa etmesiyle uzun süre magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, son olarak Melike Öcalan için sarf ettiği "Bir sana elimi değdiremedim" sözleriyle adından söz ettirmişti. Melike Öcalan'a " diyen Erbil'e tepkiler çığ gibi büyümüştü. Geçtiğimiz günlerde de bir sosyal medya platformunda canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil bu kez de yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemien bomba gibi düşmüştü. Tüm bunlara rağmen Mali bir türlü durulmuyor. Bu kez de kimsenin anlam veremediği bir videoyla gündemde. İşte detaylar...
30.08.2022 13:42 - Son Güncelleme: 30.08.2022 13:50
"HAFTANIN 6 GÜNÜ İLİŞKİYE GİRDİM"
Rahatsızlığından dolayı ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta hesap açarak yayınlar yapmaya başladı.