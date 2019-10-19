Mehmet Ali Erbil yeniden hastanede! Son sağlık durumu ne? Son haliyle herkesi korkutmuştu...
Evinin banyosunda düşerek yaralanan, ardından yıllar önce atlattığı kaçış sendromu rahatsızlığı yeniden nüksederek 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'den gelen haberler korkuttu. Yeniden hastaneye girerken görülen Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu merak edildi. Önceki gün katıldığı bir yayında son hali herkesi şaşırtan Mehmet Ali Erbil hakkında gerçek daha sonra ortaya çıktı.
19.10.2019 12:12
- Son Güncelleme: 19.10.2019 12:15
DİĞER GALERİLER