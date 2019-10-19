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Mehmet Ali Erbil yeniden hastanede! Son sağlık durumu ne? Son haliyle herkesi korkutmuştu...

Evinin banyosunda düşerek yaralanan, ardından yıllar önce atlattığı kaçış sendromu rahatsızlığı yeniden nüksederek 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'den gelen haberler korkuttu. Yeniden hastaneye girerken görülen Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu merak edildi. Önceki gün katıldığı bir yayında son hali herkesi şaşırtan Mehmet Ali Erbil hakkında gerçek daha sonra ortaya çıktı.

19.10.2019 12:12 - Son Güncelleme: 19.10.2019 12:15
Mehmet Ali Erbil yeniden hastanede! Son sağlık durumu ne? Son haliyle herkesi korkutmuştu...

Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, yeniden hastaneye giderek sevenlerini korkuttu.

Mehmet Ali Erbil yeniden hastanede! Son sağlık durumu ne? Son haliyle herkesi korkutmuştu...

Habertürk'ün haberine göre Mehmet Ali Erbil, İstanbul Maslak'ta özel bir hastaneye giriş yaparken görüldü.

Mehmet Ali Erbil yeniden hastanede! Son sağlık durumu ne? Son haliyle herkesi korkutmuştu...

Ünlü şovmenin hastaneye giriş yapması sevenlerini bir anda korkuttu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak konusu olurken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil yeniden hastanede! Son sağlık durumu ne? Son haliyle herkesi korkutmuştu...

ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Erbil'in kaçış sendromu hastalığından ötürü, her ay düzenli olarak aldığı serum nedeniyle hastaneye geldiği öğrenildi. Ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mehmet Ali Erbil yeniden hastanede! Son sağlık durumu ne? Son haliyle herkesi korkutmuştu...

Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir yayındaki hali herkesi şaşkına çevirmişti.

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