Mehmet Ali Erbil ve eski eşi Tuğba Coşkun bir araya geldi! Mali'nin oğlu Sadi görenleri şoke etti! Hık demiş babası olmuş
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekanda bir araya gelerek, iftar yemeği yedi. Ali Sadi'nin son hali dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğullarının son hali için "Maşallah çok yakışıklı olmuş" yorumu yapılırken bazıları sosyal medya kullanıcıları Ali Sadi'yi babasına benzetti. İşte Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Ali Sadi'nin son hali...
İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil'in 1995'te Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı. Toplamda 5 kere nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kaldı. İkili, 2006 yılında ise oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı.
Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekanda bir araya gelerek, iftar yemeği yedi.
Erbil, basın mensuplarının "Mehmet Ali Bey sizi çok sağlıklı gördük, ailecek de iftar yaptınız sanırım" sözleri üzerine, "Evet arkadaşlar, Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine buluştuk. Hayırlı bayramlar herkese. Bayram gelmedi ama şimdiden kutluyorum, nice bayramlara, sağlıkla sıhhatle" dedi.
"PROBLEM OLURSA BABASI BURADA"
Ünlü şovmen, "Oğlumla, annesi ve amcası ile birlikte aylık rutin toplantımızı yapıyoruz. Okul nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz? Her velinin yapması gereken bir şey. Başıboş bırakılmaması lazım asla. Ortalık çok tehlikeli. Bir problem yok, oldu mu da babası burada zaten. Boyu da beni geçerek, fark attı" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin son halini görenlerse şoke oldu.
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