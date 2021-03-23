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Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil 16 şişe serumla...

Mehmet Ali Erbil son haliyle şoke etti! Tam iyileşti derken 16 şişe serumla tedavi sürecinin devam ettiğini paylaşan 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele ediyor. Rutin tedavisi için hastaneye yatan Erbil, tedavisi sırasında canlı yayın yaptı ve takipçilerinin sorularını yanıtladı. İşte sosyal medyada durumunun iyiye gittiği yönünde yorumlar yapılan Mehmet Ali Erbil'in son hali...

23.03.2021 14:10 - Son Güncelleme: 23.03.2021 14:41
Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil 16 şişe serumla...

Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil, uzun zamandır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyor. Rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil 16 şişe serumla...

'24 SAATTE 16 SERUM'

"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.
Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."

Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil 16 şişe serumla...

'ANNEMİ HASTANEYE MEHMET ALİ GÖTÜRMÜŞ'

"Annem bana hamileyken, sancısı tutuyor ve onu hastaneye Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok..."

Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil 16 şişe serumla...

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil 16 şişe serumla...

İki yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Erbil tedavi gördüğü sırada Kaçış Sendromu hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yatmıştı...