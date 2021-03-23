Mehmet Ali Erbil tam iyileşti derken yeniden hastanede! Son haliyle şoke eden Mehmet Ali Erbil 16 şişe serumla...
Mehmet Ali Erbil son haliyle şoke etti! Tam iyileşti derken 16 şişe serumla tedavi sürecinin devam ettiğini paylaşan 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele ediyor. Rutin tedavisi için hastaneye yatan Erbil, tedavisi sırasında canlı yayın yaptı ve takipçilerinin sorularını yanıtladı. İşte sosyal medyada durumunun iyiye gittiği yönünde yorumlar yapılan Mehmet Ali Erbil'in son hali...
'24 SAATTE 16 SERUM'
"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.
Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."