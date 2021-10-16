Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasındaki taciz mesajları ifşası skandalında yeni perde! Soruşturma başlatıldı

KORUMA KARARI ALDIRDI

Taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" açıklamasında bulundu.