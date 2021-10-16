Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasındaki taciz mesajları ifşası skandalında yeni perde! Soruşturma başlatıldı
Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan'ın tecavüz açıklaması ile günlerce konuşulan Mehmet Ali Erbil, bu kez de Ece Ronay'ın ifşalarıyla gündeme geldi. Ece Ronay'ın sosyal medya hesapların paylaştığı ekran görüntüleri ve ses kayıtlarında Mehmet Ali Erbil'e ait olduğu iddia edilen taciz ifadeleri yer aldı. Sonrasında Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil arasında hukuk savaşı başladı. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden mesaj attığı Ece Ronay'ın mesajlarını sosyal medyada yayınlayarak suç işlediğini ileri sürdü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Erbil, mesajlarını ifşa eden genç şarkıcı Ece Ronay'ın cezalandırılmasını istedi.
Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından ünlü şovmenle yaptığı özel yazışmaları yayınlamıştı.
KORUMA KARARI ALDIRDI
Taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" açıklamasında bulundu.
Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen bu açıklama sonrası Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir hamle de ünlü şovmenden geldi. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü.