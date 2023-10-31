Mehmet Ali Erbil ile 20 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı "Bir daha da..." Serdar Ortaç canlı yayınında salya sümük ağlamıştı

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı... Çiftin ilişkisi çok konuşulurken Gülseren Ceylan bombayı patlattı ve Instagram hesabından Erbil ile ayrıldığını duyurdu.