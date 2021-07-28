Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı
Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu ve özel hayatı ile ilgili açıklamalar yapan ünlü şovmen, anne ve babası hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Erbil'in gençlik yıllarına dair anıları izleyicileri hem şaşırttı hem de ağlattı. İşte Mehmet Ali Erbil'in gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamı...
Üç yıl önce evinin banyosunda düşen, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olan, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.
Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen, tedavisinin ardından ekranlarda boy göstermeye başladı. Erbil son olarak, Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle adlı programa konuk oldu. Çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlatan Erbil, yer yer gözyaşlarını tutamadı.
'HAYAT BANA KENDİM OLMAYI ÖĞRETTİ'
Hayatını tüm detaylarıyla anlatan Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Denge sorunum var. Sol ayağımda hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime ve çocuklarıma beni bağışladı. Hayatım boyunca hiç yaş sorunum olmadı. Ben 13 yaşımda da olgundum. 60 yaşımda olduğum gibiydim. Hayat bana kendim olmayı öğretti. Duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim. Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Ne olursa olsun noktayı koyana kadar devam ettim."