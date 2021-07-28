Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı

'HAYAT BANA KENDİM OLMAYI ÖĞRETTİ'

Hayatını tüm detaylarıyla anlatan Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Denge sorunum var. Sol ayağımda hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime ve çocuklarıma beni bağışladı. Hayatım boyunca hiç yaş sorunum olmadı. Ben 13 yaşımda da olgundum. 60 yaşımda olduğum gibiydim. Hayat bana kendim olmayı öğretti. Duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim. Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Ne olursa olsun noktayı koyana kadar devam ettim."