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Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu ve özel hayatı ile ilgili açıklamalar yapan ünlü şovmen, anne ve babası hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Erbil'in gençlik yıllarına dair anıları izleyicileri hem şaşırttı hem de ağlattı. İşte Mehmet Ali Erbil'in gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamı...

28.07.2021 19:42 - Son Güncelleme: 28.07.2021 20:02
Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olan, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.

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Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen, tedavisinin ardından ekranlarda boy göstermeye başladı. Erbil son olarak, Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle adlı programa konuk oldu. Çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlatan Erbil, yer yer gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı

'HAYAT BANA KENDİM OLMAYI ÖĞRETTİ'
Hayatını tüm detaylarıyla anlatan Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Denge sorunum var. Sol ayağımda hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime ve çocuklarıma beni bağışladı. Hayatım boyunca hiç yaş sorunum olmadı. Ben 13 yaşımda da olgundum. 60 yaşımda olduğum gibiydim. Hayat bana kendim olmayı öğretti. Duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim. Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Ne olursa olsun noktayı koyana kadar devam ettim."

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı

'BABAMDAN SEVGİ GÖRMEDİM'
Program sırasında samimi açıklamalarda bulunan Erbil, babasından hiç sevgi görmediğini belirterek şöyle konuştu: "Doğduğumuz evde hiç anne babayı hatırlamıyorum. Babamdan pek sevgi göremedik.

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde itiraf etti! Hakkında bilinmeyenleri anlattı hem ağlattı hem şaşırttı

Eski İstanbul beyefendisi diye onlar sevgi göstermezlerdi. Babamın, hiç kucağına aldığını hatırlamam. Babama, baba diyemezdik. Babacığım derdik. Babamın bir ıslığı vardı. O ıslığı çaldığında hazır ola girerdik hepimiz"