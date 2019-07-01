Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlattı: Kardeşime fişimi çekin dedim | Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

İBRAHİM TATLISES'E ÜZÜLÜRDÜM, SESİYLE PARA KAZANIYORDU, ŞİMDİ ŞARKI SÖYLEYEMİYOR DİYE. AYNI ŞEYİ BEN DE YAŞADIM, KADER BİRLİĞİ YAPTIK.

Yıllarca konuşarak para kazanan biri için çok zor bir durum olsa gerek...

İbrahim Tatlıses'e üzülürdüm, 'Sesiyle para kazanıyordu, şimdi şarkı söyleyemiyor' diye. Aynı şeyi ben de yaşadım. Kader birliği yaptık İbrahim'le. O zor günlerde hep sabır gösterdim. Oynamıyordu hiçbir yerim ama yine de tevekkül ettim. Şimdi Allah'a şükürler olsun ayağa kalkmaya başladım. Dualarla bugünlere geldiğime inanıyorum.