Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlattı: Kardeşime fişimi çekin dedim | Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
Banyoda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra aylarca uyutulan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlattı. Kendisini hayata izleyicilerinin 'Mehmet Ali Bey' seslerinin döndürdüğünü söyleyen ünlü şovmen, başlarda hiç iyileşemeyeceğini düşündüğünü, doktor kardeşine 'Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek' dediğini ifade etti. Peki Mehmet Ali Erbil yaşadığı bu zorlu süreci nasıl atlattı? Erbil, hastalığı döneminde hiç ölmeyi istedi mi? İşte Mehmet Ali Erbil'in kendi ifadeleriyle sağlık durumu ve geçirdiği zor günler...
Uyandığında dili dışında hiçbir yerini kıpırdatamadığını söyleyen Erbil, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım sonrasında" diye konuştu.
MEHMET ALİ ERBİL HASTANE ODASINDA GÖRÜNTÜLENDİ TIKLA VE İZLE
Duanın gücüne çok inandığını söyleyen Erbil, "Beni, sevenlerimin duaları ayağa kaldırdı" dedi. Kendisini hayata izleyicilerinin 'Mehmet Ali Bey' seslerinin döndürdüğünü söyleyen ünlü şovmen, başlarda hiç iyileşemeyeceğini düşündüğünü, doktor kardeşine 'Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek' dediğini sözlerine ekledi.
Çok zor bir dönem geçirdiniz.Neler hissediyorsunuz?
Dört ay kendimde değildim, uyuttular beni. Ne acıdan, ne de komplikasyonlardan haberim yoktu. Dört ayın sonunda uyandığımda kendimi Türk filminin içinde gibi hissettim. Hiçbir yerimi oynatamıyordum. Ne elimi, ne ayağımı, ne ağzımı... Bir tek dilimi hareket ettirebiliyordum. Konuşamıyordum. Alfabeyle konuşmaya çalışıyordum. Bir kelimeyi 15 dakikada söylüyordum.
İBRAHİM TATLISES'E ÜZÜLÜRDÜM, SESİYLE PARA KAZANIYORDU, ŞİMDİ ŞARKI SÖYLEYEMİYOR DİYE. AYNI ŞEYİ BEN DE YAŞADIM, KADER BİRLİĞİ YAPTIK.
Yıllarca konuşarak para kazanan biri için çok zor bir durum olsa gerek...
İbrahim Tatlıses'e üzülürdüm, 'Sesiyle para kazanıyordu, şimdi şarkı söyleyemiyor' diye. Aynı şeyi ben de yaşadım. Kader birliği yaptık İbrahim'le. O zor günlerde hep sabır gösterdim. Oynamıyordu hiçbir yerim ama yine de tevekkül ettim. Şimdi Allah'a şükürler olsun ayağa kalkmaya başladım. Dualarla bugünlere geldiğime inanıyorum.