Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? Mehmet Ali Erbl'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz ilk kez konuştu!
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Alisa Nasya Deniz ile görüntülendi. Bir kanalda yayınlanan magazin programında yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ali Erbil'in son halini görenler ünlü şovmen için korkmuştu. Ancak 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ile evlilik aşamasında olduğu iddia edildi. Parmağındaki tek taş ile dikkat çeken Alisa Nasya Deniz, ilk kez konuştu. İşte Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden şaşırtan sözler...
08.10.2019 13:42
- Son Güncelleme: 08.10.2019 13:42
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz ilk kez konuştu. Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? İşte Mehmet Ali Erbil'in sevgisilinden herkesin merak ettiği açıklama...
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmişti. 'Aşk yok' diyen Erbil soruları yanıtsız bırakmıştı. Dün objektiflere yansıyan Alisa Nasya sessizliğini bozdu.
Özel hayatıyla ilgili ilk kez 2.Sayfa kameralarına konuşan Nasya, 'Sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Her şey şuan da yolunda. Mehmet Ali fizik tedaviye devam ediyor. Evlilik durumu yok, yüzüğümü kendim aldım.' ifadelerini kullandı.
HASTALIĞI BOYUNCA HEP YANINDA OLDU!
Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'i yoğun bakım sürecinde de hiç yalnız bırakmadı. Durumu hakkında doktorlardan sürekli bilgi alan Nasya, Mehmet Ali Erbil'e olan özlemini sosyal medyadan şu sözlerle dile getirmişti...
" Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. "