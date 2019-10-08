Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? Mehmet Ali Erbl'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz ilk kez konuştu!

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Alisa Nasya Deniz ile görüntülendi. Bir kanalda yayınlanan magazin programında yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ali Erbil'in son halini görenler ünlü şovmen için korkmuştu. Ancak 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ile evlilik aşamasında olduğu iddia edildi. Parmağındaki tek taş ile dikkat çeken Alisa Nasya Deniz, ilk kez konuştu. İşte Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden şaşırtan sözler...

08.10.2019 13:42 - Son Güncelleme: 08.10.2019 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





