Mehmet Ali Erbil çocuklarının yanında bombayı patlattı! "Kızlar peşimi bırakmıyor" diyen Mehmet Ali Erbil...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Öte yandan üç çocuk babası Erbil, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Babası ve kardeşi ile görüşmeye gittiğini kendi Instagram hesabından da yayınlayan Sezin Erbil Yazgan ise paylaşımına "Bugün kuzum sarılmasa da dedesi ve dayısıyla uzaktan buluşma yaptı. Minnoş en çok Ali'ye gitmek istedi" notunu düştü.