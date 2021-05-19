Mehmet Ali Erbil çocuklarının yanında bombayı patlattı! "Kızlar peşimi bırakmıyor" diyen Mehmet Ali Erbil...
Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! "Kızlar peşimi bırakmıyor" açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Günden güne sağlığına kavuşan Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere takıldı. Oğlu Ali Sadi, büyük kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkaran ünlü şovmen, muhabirlerle sohbet etti. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan 64 yaşındaki Erbil, sevenlerine müjdeli haberi verdi.
MÜJDEYİ VERDİ
Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle Tarabya'ya giden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı. Evde Süper Lig maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Erbil, "Bizi verem etti Fenerbahçe. Sivas'ı yenseydik şampiyonmuşuz patlıcan moru olurdu Sergen ile Fatih Hoca" dedi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Öte yandan üç çocuk babası Erbil, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Babası ve kardeşi ile görüşmeye gittiğini kendi Instagram hesabından da yayınlayan Sezin Erbil Yazgan ise paylaşımına "Bugün kuzum sarılmasa da dedesi ve dayısıyla uzaktan buluşma yaptı. Minnoş en çok Ali'ye gitmek istedi" notunu düştü.