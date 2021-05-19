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Mehmet Ali Erbil çocuklarının yanında bombayı patlattı! "Kızlar peşimi bırakmıyor" diyen Mehmet Ali Erbil...

Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! "Kızlar peşimi bırakmıyor" açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Günden güne sağlığına kavuşan Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere takıldı. Oğlu Ali Sadi, büyük kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkaran ünlü şovmen, muhabirlerle sohbet etti. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan 64 yaşındaki Erbil, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

19.05.2021 11:44 - Son Güncelleme: 19.05.2021 12:07
Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! Kızlar peşimi bırakmıyor diyen Mehmet Ali Erbil...

MÜJDEYİ VERDİ
Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle Tarabya'ya giden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı. Evde Süper Lig maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Erbil, "Bizi verem etti Fenerbahçe. Sivas'ı yenseydik şampiyonmuşuz patlıcan moru olurdu Sergen ile Fatih Hoca" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! Kızlar peşimi bırakmıyor diyen Mehmet Ali Erbil...

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan şovmen, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.
Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek olabilir başka bir program da olabilir" dedi.

Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! Kızlar peşimi bırakmıyor diyen Mehmet Ali Erbil...

EVLİLİK SORUSUNA YANIT
Muhabirlerin, "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna şovmen, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" diye cevap verdi.

Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! Kızlar peşimi bırakmıyor diyen Mehmet Ali Erbil...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Öte yandan üç çocuk babası Erbil, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Babası ve kardeşi ile görüşmeye gittiğini kendi Instagram hesabından da yayınlayan Sezin Erbil Yazgan ise paylaşımına "Bugün kuzum sarılmasa da dedesi ve dayısıyla uzaktan buluşma yaptı. Minnoş en çok Ali'ye gitmek istedi" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil çocukları da yanındayken bomba patlattı! Kızlar peşimi bırakmıyor diyen Mehmet Ali Erbil...

İşte ekranlara dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil'in çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...