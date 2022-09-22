Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil, son olarak ilişki itirafıyla adından söz ettirmişti. Ünlü şovmen şimdi ise TikTok yayınıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. TikTok'a hızlı bir giriş yapan Erbil, açtığı canlı yayına konuk aldığı fenomen ile tartıştı. Canlı yayında ağza alınmayacak sözler sarf eden Erbil, Küfür etmekle kalmayıp el hareketi de yaptı. O anları görenler şoke olurken Erbil'e tepki yağdı. İşte o anlar...
22.09.2022 23:35 - Son Güncelleme: 22.09.2022 23:41
Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.