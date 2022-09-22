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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı

Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil, son olarak ilişki itirafıyla adından söz ettirmişti. Ünlü şovmen şimdi ise TikTok yayınıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. TikTok'a hızlı bir giriş yapan Erbil, açtığı canlı yayına konuk aldığı fenomen ile tartıştı. Canlı yayında ağza alınmayacak sözler sarf eden Erbil, Küfür etmekle kalmayıp el hareketi de yaptı. O anları görenler şoke olurken Erbil'e tepki yağdı. İşte o anlar...

22.09.2022 23:35 - Son Güncelleme: 22.09.2022 23:41
Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı

Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı

Ünlü şovmen şimdi ise TikTok yayınıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. TikTok'a hızlı bir giriş yapan Erbil, açtığı canlı yayına konuk aldığı fenomen ile tartıştı.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı

Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı

Bununla da yetinmeyen Erbil, "Küfür etme l*n ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adama çirkin el hareketi yaptı.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında tartıştı, ağza alınmayacak sözler! TikTok fenomenine küfürler yağdırdı! Duyanın ağzı açık kaldı

Fenomen ismi yayından çıkaran Erbil, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.

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