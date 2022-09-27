Meghan Markle'dan Prens Harry'e 'sevgilini açıklamazsan seni terk ederim' İngiltere'nin hanedan dağıtan gelin Meghan Markle...
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Son olarak Kraliçe 2.Elizabeth'in vefatının ardından görüntülenen çift hakkında yine bazı iddialar basına yansıdı. Tabi bi iddiaların kaynağı yine bir kitap. İşte detaylar...
Dünyadaki kraliyet ailelerini yakından takip edenlerin bildiği gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra piyasaya çıkacak olan "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown adlı kitap, son günlerde ortaya koyduğu iddialarla konuşuluyor. Deneyimli kraliyet gazetecisi Valentine Low'un, saray kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı kitapta ailenin en tartışmalı üyesi Meghan Markle ile ilgili çok çarpıcı bir iddia da yer alıyor.
'KIZ ARKADAŞIN OLDUĞUNU AÇIKLAMAZSAN SENİ TERK EDECEĞİM'
Yazar Valentine Low'un satırlarına göre Meghan Markle, Prens Harry ile ilişkisinin ilk dönemlerinde ona bir "ultimatom" verdi. Rol aldığı Suits dizisiyle, yıllardır beklediği şöhreti bulan ve o arada Harry'nin de dikkatini çeken Markle, ilişkilerinin bir an önce dünya kamuoyuna duyurulmasını istiyordu. Üstelik de Prens Harry tarafından! Bu yüzden de ona tehdit gibi sözler sarf etti:
HARRY PANİĞE KAPILDI
Bundan sonra da Harry paniğin etkisiyle o dönemde hem kendisinin hem de William ile Kate'in basın sekreteri olan Jason Knauf'u aradı. Ondan Meghan Markle ile ilişkisini doğrulayan bir açıklama yapmasını istedi.
'YAKINDA PATRONUN OLACAĞIMI İKİMİZ DE BİLİYORUZ'
Valentine Low'un kitabında ileri sürdüğüne göre saray çalışanları Meghan Markle'ın; Harry'nin diğer kız arkadaşlarından farklı olduğunu çoktan anlamıştı. Kendine ait fikirleri vardı ve insanları da onların ne olduğu konusunda bilgilendiriyordu.