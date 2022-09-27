Meghan Markle’dan Prens Harry’e ’sevgilini açıklamazsan seni terk ederim’ İngiltere’nin hanedan dağıtan gelin Meghan Markle...

'KIZ ARKADAŞIN OLDUĞUNU AÇIKLAMAZSAN SENİ TERK EDECEĞİM'

Yazar Valentine Low'un satırlarına göre Meghan Markle, Prens Harry ile ilişkisinin ilk dönemlerinde ona bir "ultimatom" verdi. Rol aldığı Suits dizisiyle, yıllardır beklediği şöhreti bulan ve o arada Harry'nin de dikkatini çeken Markle, ilişkilerinin bir an önce dünya kamuoyuna duyurulmasını istiyordu. Üstelik de Prens Harry tarafından! Bu yüzden de ona tehdit gibi sözler sarf etti: