Meghan Markle’dan Prens Harry’e ’sevgilini açıklamazsan seni terk ederim’ İngiltere’nin hanedan dağıtan gelin Meghan Markle...

Dünyadaki kraliyet ailelerini yakından takip edenlerin bildiği gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra piyasaya çıkacak olan "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown adlı kitap, son günlerde ortaya koyduğu iddialarla konuşuluyor. Deneyimli kraliyet gazetecisi Valentine Low'un, saray kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı kitapta ailenin en tartışmalı üyesi Meghan Markle ile ilgili çok çarpıcı bir iddia da yer alıyor.