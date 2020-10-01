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Meghan Markle ve Prens Harry'nin evi böyle görüntülendi! Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın özel hayatları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Santa Barbara'da yeni hayatlarına başlayan Prens Harry ile Meghan Markle, bir süre milyarder yapımcı ve oyuncu Tyler Perry'nin evinde konaklamışlardı. Çiftin misafirlikleri son buldu ve yaz aylarında 14 milyon dolara satın aldıkları Santa Barbara'daki malikaneye taşındılar.

01.10.2020 09:12 - Son Güncelleme: 01.10.2020 09:19
Meghan Markle ve Prens Harry'nin evi böyle görüntülendi! Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler

Her ne kadar artık İngiliz kraliyet ailesi üyesi olmasalar da Prens Harry ve Meghan Markle, hala eskisi gibi dünya gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry'nin evi böyle görüntülendi! Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE GÖREV ALIYORLAR
Prens Harry ve Meghan Markle, sık sık sosyal sorumluluk projelerinde görev üstleniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kalabalıklara karışmasalar da internet üzerinden birçok etkinliğe konuk oluyor ve kamera karşısına geçiyorlar.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin evi böyle görüntülendi! Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler

ONLINE KATILIM
Bu etkinliklerin çoğuna da yeni evlerinin farklı odalarından bağlanıyor. Durum böyle olunca da ünlü çiftin evlerinin içi de meraklı gözlerin önüne seriliyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin evi böyle görüntülendi! Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler

Çiftin, ne renk koltuklar aldığı, evlerini nasıl dekore ettikleri ortaya çıkıyor. Aslında online olarak katıldıkları etkinliklerin amacı bambaşka olduğu halde dikkatler çiftin malikanesiyle ilgili ayrıntılara yöneliyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin evi böyle görüntülendi! Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler

PASTEL TONLAR AĞIRLIKTA
Bu videolardan göründüğü kadarıyla Prens Harry ile Meghan Markle, evlerinin kamera karşısına geçtikleri bütün odalarını pastel tonlarda döşemişler.

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