Meghan Markle ve Prens Harry'nin evi böyle görüntülendi! Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler
İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın özel hayatları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Santa Barbara'da yeni hayatlarına başlayan Prens Harry ile Meghan Markle, bir süre milyarder yapımcı ve oyuncu Tyler Perry'nin evinde konaklamışlardı. Çiftin misafirlikleri son buldu ve yaz aylarında 14 milyon dolara satın aldıkları Santa Barbara'daki malikaneye taşındılar.
01.10.2020 09:12
- Son Güncelleme: 01.10.2020 09:19
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