Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e tüm sırları bir bir anlattı! Kraliyet çarşamba pazarına döndü Kate Middleton...
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çifti geçtiğimiz günlerde resmen ünvanlarını da bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliyet ailesiyle bağları resmi olarak koptu. Ancak çift bunun öncesinde tüm Kraliyet sırlarını bir bir ifşa edecek hamleyi çoktan atmıştı bile. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. Açıklamalar çoktan Kraliyet'in tadını kaçırdı bile...
Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan'ın ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olduğu programda Kraliyet ailesinin sırları ortalığa saçıldı, yaşanan çatışmalar gün yüzüne çıktı.
ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Çift, milyonlarca kişinin izlediği düğün töreninden üç gün önce gizlice evlendiklerini de ilk kez açıkladı. İşte o röportajdan çarpıcı başlıklar.
'KATE BENİ AĞLATTI'
Meghan Markle, yıllardır kamuoyunu meşgul eden ve basının gündeminden inmeyen "ağlama" olayıyla ilgili de konuştu. Daha önce basına yansıyan iddialara göre Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi, provalar sırasında Markle, Prenses Charlotte'un nedime kıyafeti nedeniyle sorun çıkarmış ve bu da Prens William'ın karısı Kate Middleton'ı ağlatmıştı.. Ancak, Meghan Markle'ın anlattıklarına göre tam tersi gerçekleşti. Düğün öncesi gergin bir haftaydı ve provalar sırasında Kate, Meghan Markle'ın ağlamasına neden olmuştu. Markle, Oprah Winfrey röportajında bu konuda şunları söyledi: "Ama Kate'i affettim. Bana çiçekler ve bir özür notu gönderdi. " Markle, bu olayın dünya basınına tam tersi bir şekilde yani kendisinin Kate'i ağlattığı şeklinde yansımasının da kendisini çok şaşırttığını belirtti.
BEŞ AYLIK HAMİLEYKEN İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ
İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle, Oprah Winfrey röportajı sırasında, konuşurken sık sık karnına sarıldı. Bu arada Prens Harry ile ikinci bebeklerinin kız olacağını da açıkladı. Röportajın bu kısmında oğlu Prens Archie'ye hamileliğinin beşinci ayında kendini öldürmeyi düşündüğünü de söyledi. Röportajın bu kısmında gözyaşlarını tutamayan Markle "O dönemde Harry'yi de artık yaşamak istemediğimi söyleyerek uyardım" dedi.
'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE HİSSETMEMİŞTİM'
Markle, röportajın bu bölümünde intihar konusuna devam ederek "Hayatımı sona erdirmenin herkes için daha iyi olacağını düşünüyordum. Eğer bunu söylemeseydim yapacağımı da biliyordum. Artık daha fazla yaşamak istemiyordum" dedi. Daha önce hiç böyle hissetmediğini anlatan Markle "Bir yerlere gitmeye ihtiyacım vardı "diye konuştu.