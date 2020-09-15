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Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çift hayatları hakkında ağızları açık bırakacak sırlar çıkmaya devam ediyor...

15.09.2020 12:33 - Son Güncelleme: 15.09.2020 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





