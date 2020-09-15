Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çift hayatları hakkında ağızları açık bırakacak sırlar çıkmaya devam ediyor...
15.09.2020 12:33
- Son Güncelleme: 15.09.2020 12:33
REKLAM ANLAŞMALARI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Meghan and Harry: The Real Story adlı kitabıyla tanınan kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Lady Colin Campbell, Markle ile Prens'in ayrılık kararından önce bazı reklam anlaşmaları yapmaya çalıştığını ancak buna Kraliçe 2. Elizabeth tarafından izin verilmediğini ileri sürdü.
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