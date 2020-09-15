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Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çift hayatları hakkında ağızları açık bırakacak sırlar çıkmaya devam ediyor...

15.09.2020 12:33 - Son Güncelleme: 15.09.2020 12:33
Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler

KRALİÇE ENGELLEDİ
Meghan Markle ile Prens Harry, ABD'de yeni hayatlarına başladılar. Fakat çiftle ilgili çarpıcı iddialar da ardı ardına ortaya atılıyor. Bunlardan biri de aileden ayrılık kararının öncesinde Markle'ın atmak istediği ve kraliçe tarafından engellenen bir adım.

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Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler

REKLAM ANLAŞMALARI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Meghan and Harry: The Real Story adlı kitabıyla tanınan kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Lady Colin Campbell, Markle ile Prens'in ayrılık kararından önce bazı reklam anlaşmaları yapmaya çalıştığını ancak buna Kraliçe 2. Elizabeth tarafından izin verilmediğini ileri sürdü.

Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler

'AİLENİN BUNU KABUL ETMESİNİN İMKANI YOKTU'
Daily Star gazetesine konuşan Lady Campbell, çiftin yapmaya çalıştığı ve kulağına giden bazı reklam anlaşmalarının gülünç olduğunu belirterek "Sanırım, kraliyet ailesinin bunu kabul etmesinin imkanı ve ihtimali yoktu" diye konuştu.

Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler

MEGHAN ÖNCÜLÜK ETTİ
Campbell, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp, ekonomik açıdan bağımsız olma kararına Meghan Markle'ın öncülük ettiğini savundu.

Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi reklam uğruna yapmış: Tası tarağı toplayıp gittiler

'MEGHAN BUNA İZİN VERMEDİ'
Lady Colin Campbell, Meghan Markle'ın; kocası Prens Harry'nin özel hayatı üzerinde yaptırım gücü elde ettiğini de ileri sürerek "Meghan buna izin vermedi, Meghan buna izin vermedi, o bir operatördü" diye konuştu.

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