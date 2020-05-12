RAMAZAN İMSAKİYE
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Meghan Markle ve Prens Harry bu kez yok artık dedirtti! 18 milyon dolara ev arıyorlar

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları ortaya çıktı. Meghan Markle ve Prens Harry, satın almak üzere 12 ila 18 milyon dolarlık ev seçenekleri arasında tercih yapmaya çalışıyor. İddiaya göre çift, dört lüks malikane seçeneğini değerlendiriyor.

12.05.2020 10:16 - Son Güncelleme: 12.05.2020 10:16
Meghan Markle ve Prens Harry bu kez yok artık dedirtti! 18 milyon dolara ev arıyorlar

Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp Amerika'ya taşındıklarında bir süre Kanada'da kalıp ardından Los Angeles'a taşınmıştı.

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Meghan Markle ve Prens Harry bu kez yok artık dedirtti! 18 milyon dolara ev arıyorlar

Çiftin Tyler Perry'e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede yaşadığı geçen hafta öğenilmiş, evin dışarıdan görüntüleri yayımlanmıştı. Malikanede misafir olarak kalan Sussex çifti şimdi ev satın almak için arayış içinde.

Meghan Markle ve Prens Harry bu kez yok artık dedirtti! 18 milyon dolara ev arıyorlar

TMZ'nin haberine göre Sussex çiftinin ev için ayırdığı bütçe 12 milyon dolar ile 18 milyon dolar arasında.

Meghan Markle ve Prens Harry bu kez yok artık dedirtti! 18 milyon dolara ev arıyorlar

Çiftin seçenekleri arasında Bel Air bölgesinde yer alan 15 milyon dolarlık yedi yatak odalı bir malikane bulunuyor. Evin içinde 10 koltuklu sinema salonu, 200 şişelik şarap mahzeni, spor salonu ve buhar odası mevcut. Evin bahçesinde devasa bir havuz ve yağmurdan korunaklı bir bar da var.

Meghan Markle ve Prens Harry bu kez yok artık dedirtti! 18 milyon dolara ev arıyorlar

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bir başka seçeneği de Hollywood Hills'te 18 milyon dolarlık bir malikane. Hollywood'u tepeden gören evin dev camlarla kaplı duvarları Santa Monica Dağları'na da bakıyor. Beş yatak odalı evin dev bir garajı var. Bu evin de yine havuzu, sinema salonu, mahzeni mevcut.

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