Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...

TEKLİFİ REDDETTİ

Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkan ve basına da yansıyan bu mesajlara göre Meghan ve Harry, Thomas Markle'a gönderdikleri bu mesajlarda onun sağlığından endişe ettiklerini ve eğer isterse evine güvenlik görevlisi gönderebileceklerini belirtti.