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Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nası sürdürecekleri merak edilen çiftin tüm gizli mesajları mahkemede ifşa oldu. Atılan mesajların muhattabı ise Meghan Markle'ın açıklamalarıyla çok konuşulan babası Thomas Markle.

21.04.2020 12:10 - Son Güncelleme: 21.04.2020 12:25
Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...

KİMSEDEN ÇEKMEDİ ONDAN ÇEKTİĞİ KADAR

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir gazeteye karşı açtığı davanın dokümanları arasında çiftin baba Thomas Markle'a gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Bu mesajlar basına da yansıdı.

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Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...

SAYISIZ MESAJ
Bu dokümanlara göre Meghan Markle ile Prens Harry, 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde Thomas Markle'a onunla konuşmak istediklerini belirten çok sayıda mesaj gönderdi.

Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...

TEKLİFİ REDDETTİ
Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkan ve basına da yansıyan bu mesajlara göre Meghan ve Harry, Thomas Markle'a gönderdikleri bu mesajlarda onun sağlığından endişe ettiklerini ve eğer isterse evine güvenlik görevlisi gönderebileceklerini belirtti.

Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...

DÜĞÜNE DAVET EDİLMEDİ
Thomas Markle, kızının Prens Harry ile evlendiği törene davet edilmemiş ve buna gerekçe olarak da bozulan sağlığı gösterilmişti. Mahkeme dokümanlarında yer alan belgelere göre Meghan Markle babasının bütün bu mesajlara karşılık vermediğini ileri sürdü.

Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...

'YANIT VERMEDİ' İDDİASI
Mahkeme kayıtlarında hem Harry'nin hem de Meghan'ın Thomas Markle'ı defalarca aradığı ancak baba Markle'ın bu aramalara karşılık vermediği de ileri sürüldü.

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