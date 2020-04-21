Meghan Markle tüm sırrı ve gizli mesajları ifşa oldu: Eğer onu seviyorsan... Prens Harry'nin de...
Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nası sürdürecekleri merak edilen çiftin tüm gizli mesajları mahkemede ifşa oldu. Atılan mesajların muhattabı ise Meghan Markle'ın açıklamalarıyla çok konuşulan babası Thomas Markle.
21.04.2020 12:10
- Son Güncelleme: 21.04.2020 12:25
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