Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çifte dair sırlar bir bir ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri daha...
10.08.2020 11:38
- Son Güncelleme: 10.08.2020 11:38
EVLİ BİLE DEĞİLLERDİ
Son dönemde Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Meghan Markle, kolye seçimi yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir hizmetlisi tarafından azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu. Üstelik de bu olay daha Prens Harry ile evlenmeden önce yaşandı.
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