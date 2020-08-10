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Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çifte dair sırlar bir bir ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri daha...

10.08.2020 11:38 - Son Güncelleme: 10.08.2020 11:38
Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...

EVLİ BİLE DEĞİLLERDİ
Son dönemde Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Meghan Markle, kolye seçimi yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir hizmetlisi tarafından azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu. Üstelik de bu olay daha Prens Harry ile evlenmeden önce yaşandı.

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Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...

O İDDİAYI TARTIŞTILAR
Kraliyet ailesi gözlemcileri Rachel Bowie ve Roberta Fiorito, Royally Obsessed adlı bir podcast'a konuk oldu. İkili, Finding Freedom adlı kitapta yer alan bir iddiayı tartıştı.

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...

BU KOLYE YÜZÜNDEN
Roberta Fiorito kitapta yer alan bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre, Meghan Markle, o dönemde Kanada'nın Toronto kentinde katılacağı bir etkinlik için üzerinde kendisinin ve Prens Harry'nin isimlerinin baş harfleri "H" ve "M" yazılı olan bir kolye taktı.

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...

BİR GÖREVLİ TELEFON AÇIP AZARLADI
Roberta Fiorito, Markle'ın bu kolye yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir çalışanı tarafından azarlandığını ileri sürdü. Fiorito "Meghan, Saray'ın bir çalışanından bir telefon aldı. Bu kişi onu azarladı" dedi.

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...

KENDİNİ TUTAMADI
Fiorito'nun iddiasına göre, görevli Markle'a "Böyle davranışlar, gazetecileri hakkınızda çok fazla haber başlığı üretmek için cesaretlendirir" dedi. İddialara göre de Meghan Markle, bu sözler üzerine kendini tutamayıp gözyaşlarına boğuldu.

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