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Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce azarlandı ve hüngür hüngür ağladı! Hem de...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çifte dair sırlar bir bir ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri daha...

10.08.2020 11:38 - Son Güncelleme: 10.08.2020 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





