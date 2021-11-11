Meghan Markle önce dünyaya yalan söyledi sonra kıvırdı! Göğüs dekoltesiyle utanmadan salındı elti Kate Middleton 10 yıllık gömlek giydi
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk olmuş ve Kraliyet'in duyulmamış sırlarını ifşalamışlardı. Ancak Prens Harry ile eşi Meghan Markle Kraliyet'ten ayrılsalar da ortalığı karıştırmaya tam gaz devam ediyorlar.
Meghan Markle, eski iletişim sekreteri Jason Knauf'un itirafları sonrası, Kraliyet ailesinde yaşananları konu alan Finding Freedom kitabında parmağı olduğunu kabul etti. Olaydan sonra da kırmızı elbisesiyle hiçbir şey yokmuş gibi etkinliğe katıldı.
İngiliz basınına savaş açan Meghan Markle ile ilgili Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada şaşırtan gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Meghan Markle'ın Kraliyet görevlerinden ayrılmadan önce iletişim sekreteri olarak görev yapan Jason Knauf, İngiliz kamuoyunun gündemine oturan yeni bilgiler verdi. Knauf, Ağustos 2020'de satışa çıkan ve Kraliyet ailesinde perde arkasında yaşananları konu alan
Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) kitabıyla ilgili konuştu.
BİLGİLERİ DAHİLİNDE GÖRÜŞTÜ
Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından kaleme alınan kitap yayımlandığı dönemde büyük gündem yaratmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle kitabın yazılış sürecinde herhangi bir katkıları olmadığını öne sürmüştü.