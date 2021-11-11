Meghan Markle önce dünyaya yalan söyledi sonra kıvırdı! Göğüs dekoltesiyle utanmadan salındı elti Kate Middleton 10 yıllık gömlek giydi

Meghan Markle, eski iletişim sekreteri Jason Knauf'un itirafları sonrası, Kraliyet ailesinde yaşananları konu alan Finding Freedom kitabında parmağı olduğunu kabul etti. Olaydan sonra da kırmızı elbisesiyle hiçbir şey yokmuş gibi etkinliğe katıldı.