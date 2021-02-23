Meghan Markle ile Prens Harry dünyanın gözü önünde Kraliyet'le hesaplaşacak! Sıra size de gelecek...
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çifti geçtiğimiz günlerde resmen ünvanlarını da bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliyet ailesiyle bağları resmi olarak koptu. Ancak yine de sular durulmayacak gibi...
Artık çalışan kraliyet ailesi üyesi olmayan Harry ile Meghan, ünlü programcı Oprah Winfrey'e bir röportaj verecek. Çiftin, yaptığı programlar izlenme rekorları kıran Winfrey'e vereceği bu röportaj İngiliz kraliyet ailesini de telaşlandırdı ve Prens Harry ile Meghan Markle aralarındaki uçurumu daha da derinleştirdi.
Her ne kadar Harry ile Meghan'ın bu röportajda ne anlatacakları henüz net olarak bilinmese de büyük olasılıkla açık sözlü olmaları ve bugüne kadar çok da bilinmeyen ayrıntıları diye getirmeleri bekleniyor. İşte bu durum İngiliz kraliyet ailesini de hareketlendirdi. Hatta kelimenin tam anlamıyla, Kraliçe 2. Elizabeth'in önderliğinde çifte bir "karşı atak" yapılacağı da ortaya çıktı. Peki neler olacak?
AİLENİN GÖVDE GÖSTERİSİ
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Kraliçe 2.Elizabeth, bazı bölümlerinde Prens William ile eşi Kate Middleton'ın da yer alacağı bir TV programına konuk olacak. Bu program ise Harry ile Meghan'ın, Winfrey'e vereceği röportajın yayınlanmasından birkaç saat önce ekrana gelecek. BBC'de yayınlanacak olan program, Commonwealthy Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) kapsamında hazırlanıyor. Programda, tahtın Prens Charles'tan sonraki varisi Prens William da eşi Kate Middleton ile birlikte yer alacak. Onların yanı sıra Prens Charles, Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Edward'ın eşi Sophie Wessex de ekrana gelecek aile üyeleri arasında. Program'da Kraliçe'nin, Windsor Şatosu'nda kaydedilecek bir mesajı yer alacak.
BİRKAÇ SAAT ÖNCE
Aslında bu programın çalışmaları ocak ayından bu yana yapılıyor. Her yıl, dünyanın dört bir yanından Londra'ya gelen konukların ve aile üyelerinin katılımıyla yapılan Commontealth Day kutlamaları, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl eskisi gibi gerçekleşmeyecek. Hazırlanan program, bu kutlamalar kapsamında 7 Mart'ta yayınlanacak. Harry ile Meghan'ın, Oprah Winfrey'e vereceği röportajın da aynı gün ekrana gelecek olması ise aileyi yakından takip edenler tarafından "manidar" bulundu. Özetle, ailenin aralarında gerilim bulunan üyeleri bu kez de ekranda "kapışacak." İngiliz kraliyet ailesinin ekranda görüneceği program BBC'de, Prens Harry ile Meghan Markle'ın merakla beklenen 90 dakikalık röportajı ise ABD'nin CBS kanalında yayınlanacak. Bu arada iki ülke arasındaki saat farkı nedeniyle Prens Harry ile Meghan Markle'ın röportajı, İngiltere saatiyle 8 Mart'ın erken saatlerde ekranda olacak.
WILLIAM İLE KATE'TEN DE SÖZ EDİLECEK
Bu arada röportajda Prens Harry ile Meghan Markle'ın röportajda neleri, nasıl anlatacağı da büyük bir merak konusu. Hatta çiftin anlatacağı bazı ayrıntıların, İngiliz kraliyet ailesini daha şimdiden endişelendirdiği haberleri de basına yansıyor. Harry ile Meghan'ın, sürekli kıyaslandıkları Prens Harry ile Kate Middleton hakkında da bazı şeyler anlatması bekleniyor. Endişenin kaynaklarından biri de bu aslında. Daha Markle ile evlenme kararını açıkladığında Prens William'ın kardeşine "acele etme" diye uyarıda bulunduğu ve bu durumun iki kardeşin arasını açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Prens William'ın, Meghan Markle'dan "o kız" diye söz etmesinin de Prens Harry'nin hoşuna gitmediği ve onu kırdığı da son iki yıldır sürekli gündeme geliyor. İşte bütün bunlar yüzünden Prens Harry ile Markle'ın, Prens William ve Kate Middleton ile ilişkileri hakkında söyleyecekleri hem merak hem de endişe yaratıyor.