Meghan Markle ile Prens Harry dünyanın gözü önünde Kraliyet'le hesaplaşacak! Sıra size de gelecek...

WILLIAM İLE KATE'TEN DE SÖZ EDİLECEK

Bu arada röportajda Prens Harry ile Meghan Markle'ın röportajda neleri, nasıl anlatacağı da büyük bir merak konusu. Hatta çiftin anlatacağı bazı ayrıntıların, İngiliz kraliyet ailesini daha şimdiden endişelendirdiği haberleri de basına yansıyor. Harry ile Meghan'ın, sürekli kıyaslandıkları Prens Harry ile Kate Middleton hakkında da bazı şeyler anlatması bekleniyor. Endişenin kaynaklarından biri de bu aslında. Daha Markle ile evlenme kararını açıkladığında Prens William'ın kardeşine "acele etme" diye uyarıda bulunduğu ve bu durumun iki kardeşin arasını açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Prens William'ın, Meghan Markle'dan "o kız" diye söz etmesinin de Prens Harry'nin hoşuna gitmediği ve onu kırdığı da son iki yıldır sürekli gündeme geliyor. İşte bütün bunlar yüzünden Prens Harry ile Markle'ın, Prens William ve Kate Middleton ile ilişkileri hakkında söyleyecekleri hem merak hem de endişe yaratıyor.