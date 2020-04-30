RAMAZAN İMSAKİYE
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Meghan Markle ile olan ayrılma kararı için Prens Harry'den flaş sözler: Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Prens Harry yeni hayatı hakkında şu ifadeleri kullandı 'Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum.'

30.04.2020 11:13 - Son Güncelleme: 30.04.2020 11:24
Meghan Markle ile olan ayrılma kararı için Prens Harry'den flaş sözler: Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

BUNA İNANAMIYORUM
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 35 yaşındaki Harry, arkadaşlarına "hayatının bu kadar ters- yüz olmasına inanamadığını" söylüyor. En çok da orduda geçirdiği dönemi özlediğini belirtiyor.

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Meghan Markle ile olan ayrılma kararı için Prens Harry'den flaş sözler: Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

LOS ANGELES'A GİTTİLER
Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte önce Kanada'ya sonra da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Harry, son olarak coronavirüsten etkilenen zor durumdaki insanlara yiyecek dağıtırken görüntülenmişti.

Meghan Markle ile olan ayrılma kararı için Prens Harry'den flaş sözler: Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA
Çift, Los Angeles'ta faaliyet gösteren Angel Food adlı kuruluşa gönüllü olarak yardım etmiş ve halka yiyecek paketleri dağıtmıştı.

Meghan Markle ile olan ayrılma kararı için Prens Harry'den flaş sözler: Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

ORDUDA KALMAK KORUYUCU OLURDU
İngiliz basınındaki iddialara göre Harry, yakın arkadaşlarına "Eğer ordudaki görevime devam etseydim, benim için daha koruyucu olurdu" diye düşüncelerini anlattı.

Meghan Markle ile olan ayrılma kararı için Prens Harry'den flaş sözler: Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum

2015'TE AYRILDI
Bir dönem Afganistan'da görev yapan Harry, 2015 yılında ordudan ayrılmıştı. Harry'nin arkadaşlarına "Orduda kalmaya devam etseydim bu karmaşadan daha iyi korunurdum" dediği ileri sürüldü.

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