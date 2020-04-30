Meghan Markle ile olan ayrılma kararı için Prens Harry'den flaş sözler: Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum
Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Prens Harry yeni hayatı hakkında şu ifadeleri kullandı 'Hayatımın böyle ters yüz olmasına inanamıyorum.'
30.04.2020 11:13
- Son Güncelleme: 30.04.2020 11:24
DİĞER GALERİLER