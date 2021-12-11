Meğer evleneceklermiş ama.. Alişan’ın 2018 yılında nikah masasına oturduğu biricik eşi Buse Varol’un eski sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı!

Alişan ve Buse Varol çifti hakkındaki 'ayrılık' iddiaları kesin olarak tarihe gömüldü. Bir televizyon programında konuşan Varol, "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim.