Meğer 27'lik jüri üyesi 2 yıl önce... Cesur paylaşımları sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda Yasemin çıka çıka bakın kim çıktı!
TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışması bu yıl da yine her zamanki gibi çok konuşulan birbirinden farklı ve ilginç yarışmacıları ve yeni jüri üyeleriyle ekrana geliyor. Yarışmanın kuşkusuz en dikkat çeken ismi jüri üyelerinden Yasemin Yılmaz oldu. Güzelliği kadar estetikleriyle de dikkat çeken Yılmaz'ın hem Türkiye de hem de yurt dışında birçok önemli defileye katıldığı biliniyor. Güzel jüri üyesi son olarak 2020 yılında da yılın en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülünü aldı. İşte Yasemin Yılmaz hakkında bilgilerin tümü...
25.07.2022 09:46 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:47
Doya Doya Moda geçtiğimiz Pazartesi günü ekranlara döndü. İlk olarak 2019 tarihinde yayınlanmaya başlayan moda yarışmacı bu yıl yeni jüri üyeleriyle çok konuşuldu.
Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sene Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik ediyor. Hafta içi her gün izleyici kitlesi için ekranlara gelen yarışma programından geçtiğimiz yıl İvana Sert ayrılmıştı.
Geçtiğimiz yıl jüri koltuğunda oturan Seray Sever'in ikiz bebekleri nedeniyle programa bu yıl katılamamasının ardından, yerine Yasemin Yılmaz Doya Doya moda jürisi oldu.