Meğer 27'lik jüri üyesi 2 yıl önce... Cesur paylaşımları sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda Yasemin çıka çıka bakın kim çıktı!

Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sene Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik ediyor. Hafta içi her gün izleyici kitlesi için ekranlara gelen yarışma programından geçtiğimiz yıl İvana Sert ayrılmıştı.