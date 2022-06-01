Megan Fox yine sıra dışı! Yatakta topuklu ayakkabıyla poz verdi olay kare ortalığı kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı!
Megan Fox yine sıra dışı! Yatakta topuklu ayakkabıyla poz verdi olay kare ortalığı kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı. Film setinde tanışan ve bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan ABD'li oyuncu Megan Fox ile Machine Gun Kelly (MGK), geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Hamilelik iddiasıyla gündeme gelen Megan Fox, tansparan elbisesi ve topuklu ayakkabısıyla yataktan poz verdi, kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. İşte o kare.
01.06.2022 17:48 - Son Güncelleme: 01.06.2022 17:48
Megan Fox yine sıra dışı! Yatakta topuklu ayakkabıyla poz verdi olay kare ortalığı kasıp kavurdu, görenler dönüp bir daha baktı.
YATAK POZU
36 yaşındaki ABD'li oyuncu Megan Fox, transparan elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla yatakta ayakta dururken çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Megan Fox'un yaşı merak konusu oldu. İşte Megan Fox başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...