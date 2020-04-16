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Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti

Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez de kendisinden 18 yaş büyük olan sevgilisi Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiriyor. Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol canlandıran Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Medcezir dizisi ile hayatımıza giren Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

16.04.2020 11:52 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





