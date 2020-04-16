Haberler Galeri Magazin Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti

Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti

Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez de kendisinden 18 yaş büyük olan sevgilisi Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiriyor. Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol canlandıran Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Medcezir dizisi ile hayatımıza giren Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

16.04.2020 11:52 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:52
Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti

Medcezir'in Mira'sı Serenay Sarıkaya... Şimdilerde hemen hemen her gün magazin gündeminde adını duyduğumuz Serenay Sarıkaya'nın bir dönem Çağatay Ulusoy ile birlikte Medcezir dizisinde canlandırdığı Mira karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

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Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti

Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şok etti. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımları ve Cem Yılmaz aşkı ile sosyal medya gündeminde yerini alırken, ortaya çıkan çocukluk hali herkesi şaşırttı. İşte Miss Turkey 2012'de ikinci seçilen Serenay Sarıkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti

Birce Akalay

Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti
Medcezir dizisindeki Mira karakteri ile hayran bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın internete sızan fotoğrafı şoke etti

Arzum Onan

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