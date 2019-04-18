Mazhar Alanson'dan yoğun bakımda olduğu iddialarına cevap: Ne kadar ölmemi isteyen varmış meğer...
Usta sanatçı Mazhar Alanson'un yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Alanson'dan açıklama geldi. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından "Allah'a şükür hiç bir şeyim yok, evde oturuyorum" yanıtını vererek kahkaha attı.
18.04.2019 19:17
- Son Güncelleme: 18.04.2019 20:08
Dün gece saatlerinde Mazhar Alanson'un rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü.
MAZHAR ALANSON'DAN 'YOĞUN BAKIM' İDDİALARINA CEVAP: CUMHURİYET'İN PALAVRASI - VİDEOSUNU İZLE
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