Masumlar Apartmanı’nın yıldızının Şevket Çoruh ile el ele görüntüleri ortaya çıktı! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer geçmişte...

Masumlar Apartmanı'nın yıldız oyuncularından Esra Ruşan'ın 2006 yılında kendisi gibi oyuncu Şevket Çoruh ile aynı dizide rol aldıkları ortaya çıktı. İki ünlü oyuncu bundan 15 yıl önce Arka Sokaklar dizisinde aynı sahneyi paylaştı. Ruşan dizi sektörüne ilk kez Arka Sokaklar'da Sedef rolüyle adım attığını duyan şaşıp kalıyor. İşte Esra Ruşan ve Şevket Çoruh'un kamera karşısındaki el ele görüntüleri...