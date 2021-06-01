Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’ya photoshop şoku! Neye uğradığını şaşırdı takipçileri kahkahaya boğuldu

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya photoshop şok! Neye uğradığını şaşırdı… Sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, kendisi hakkında yapılan komik bir photoshopu Instagram sayfasında yayınladı. Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'a olan hayranlığıyla bilinen Mola, sayfasına taşıdığı paylaşımla takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı…

01.06.2021 18:25 - Son Güncelleme: 01.06.2021 18:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





