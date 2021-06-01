Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’ya photoshop şoku! Neye uğradığını şaşırdı takipçileri kahkahaya boğuldu
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya photoshop şok! Neye uğradığını şaşırdı… Sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, kendisi hakkında yapılan komik bir photoshopu Instagram sayfasında yayınladı. Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'a olan hayranlığıyla bilinen Mola, sayfasına taşıdığı paylaşımla takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı…
01.06.2021 18:25
- Son Güncelleme: 01.06.2021 18:25
Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine can veren Ezgi Mola, sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'a olan hayranlığıyla bilinen Mola, kendisi hakkında yapılan komik bir photoshopu paylaştı. Safiye'nin Jason Statham'ı yargıladığı ve kıskandığı anlar, Ezgi Mola'yı da çok güldürdü.
Ezgi Mola'nın Jason Statham hayranlığını ti'ye alan photoshop çalışması ünlü oyuncu dahil sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.
İşte sosyal medyayı kahkahaya boğan o paylaşım…
NE OLMUŞTU?
Ezgi Mola, mizah yeteneği ve Jason Statham'a olan hayranlığıyla sık sık gündeme gelmişti. Büyük bir Jason Statham hayranı olan Mola, meslektaşının sosyal medya hesabına yaptığı eğlenceli yorumlarla uzun süre adından söz ettirmişti.