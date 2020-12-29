Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın pabucunu bu kez başkası değil kendisi dama attı! Sevgilisiyle evliliğe hazırlanan Ezgi...

Her seferinde herkes onun için estetikli diyor ama o her seferinde bunu reddediyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu Ezgi Mola bununla ilgili takipçilerine yanıt vermekten bile çekinmiyor. Bir kullanıcının "Hanımefendinin birçok yerinde estetik var nesi doğal?" yazısına tepki gösteren Mola, "Hiç estetik yaptırmadım ama siz nasıl bu kadar eminsiniz" diye yazdığını da hatırlamakta fayda var.