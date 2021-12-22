Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! İlk beğeni Sadakatsiz’in yıldızından geldi
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Vücudunu saran dekolteli elbisesi ile objektife poz veren oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Mola'nın "Bütün fotoğrafları koymak istiyorum" notunu düştüğü paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beğeni ise Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner'den geldi. İşte Ezgi Mola'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
22.12.2021 01:17
- Son Güncelleme: 22.12.2021 01:17
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle adından sık sık söz ettirmişti.
Sosyal medyayı sallayan paylaşıma ilk beğeni ise Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner'den geldi.