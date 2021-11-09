Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna Rüya karakteriyle katılan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Yeşil pantolonu ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Şenolsun, tamirci tezgahında verdiği iddialı pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Tamirci tezgahına sere serpe uzanarak poz veren Şenolsun'un paylaşımı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Melisa Şenolsun'un o paylaşımı...
09.11.2021 23:00
- Son Güncelleme: 09.11.2021 23:00
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna Rüya karakteriyle dahil oldu.