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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna Rüya karakteriyle katılan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Yeşil pantolonu ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Şenolsun, tamirci tezgahında verdiği iddialı pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Tamirci tezgahına sere serpe uzanarak poz veren Şenolsun'un paylaşımı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Melisa Şenolsun'un o paylaşımı...

09.11.2021 23:00 - Son Güncelleme: 09.11.2021 23:00
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna Rüya karakteriyle dahil oldu.

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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Şenolsun, Instagram hesabında yayınladığı son pozuyla adından söz ettirdi.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu

Yeşil pantolonu ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Şenolsun, tamirci tezgahında verdiği iddialı pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu

Tamirci tezgahına sere serpe uzanarak poz veren Şenolsun'un paylaşımı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı! İddialı kıyafeti ayrı verdiği poz ayrı olay oldu

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısının Şenolsun'un paylaşımına beğeni yağdırırken bir kısmı oyuncunun pozuna anlam veremeyerek eleştirdi.

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