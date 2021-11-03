Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göründüğü gibi değilmiş! Meğer Gizem Katmer...
Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı adından fazlasıyla söz ettiriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer oldu. Diğer aile bireyleri gibi psikoloji rahatsızlığa sahip olan Neriman aslında bir Mazoşist. Vücudunda yaralar açan ve üzerine kolonya döküp duyduğu acıdan zevk alan Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer için Masumlar Apartmanı kariyerinde büyük bir basamak oldu. Şimdi hakkında pek çok şey merak edilen Gizem Katmer hakkında en çok merak edilenlerden biri de yaşı oldu. Bakın Gizem Katmer kaç yaşındaymış...
Masumlar Apartmanı her bölümü ile günün konusu olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Dizide en küçük kardeş Neriman'ı oynayan Gizem Katmer ise performansı ilgi gördü.
Gizem Katmer, İstanbul ilimizde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.
2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman'a hayat veriyor.
Gizem Katmer'in yaşı merak ediliyor. İşte başta Gizem Katmer olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...