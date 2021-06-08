Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Gizem Katmer'in memleketi

Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı adından fazlasıyla söz ettiriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer oldu. Diğer aile bireyleri gibi psikoloji rahatsızlığa sahip olan Neriman aslında bir Mazoşist. Vücudunda yaralar açan ve üzerine kolonya döküp duyduğu acıdan zevk alan Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer için Masumlar Apartmanı kariyerinde büyük bir basamak oldu. Şimdilerde hakkında pek çok şey merak edilen Gizem Katmer hakkında en çok araştırılan şey aslen nereli olduğu. Gizem Katmer bakın bilinenin aksine bakın nereliymiş. İşte ünlülerin merak edilen memleketleri.

08.06.2021 14:18 - Son Güncelleme: 08.06.2021 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





