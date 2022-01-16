Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'in ünlü oyuncusu çıktı! Nikah masasındaki görüntülerini gören şaşıyor...
TRT ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Tansel Öngel'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Öngel, son dönemlerde en konuşulan diziler arasında yer alan Sadakatsiz'de rol alan ünlü oyuncusuyla meğer daha önce tam 3 yıl evli kalmış. 45 yaşındaki yakışıklı oyuncunun eski karısı daha sonra yeniden evlendi. Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder şimdilerde bir çocuk sahibi ve mutlu bir evlilik yaşıyor. İşte Tansel Öngel ve Özge Özder'in yıllar önceki nikah fotoğrafları...
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilen dizide Safiye'nin sevdiği adamı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Benim İçin Üzülme, Muhtemeşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol alan Öngel'in yıldızı asıl Masumlar Apartmanı ile parladı. Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'in ünlü oyuncusu çıktı. Nikah masasındaki görüntülerini gören şaşıyor...
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle beğeni toplayan Tansel Öngel, özel hayatı ile de merak ediliyor.
Tansel Önge'in eski eşi, şimdilerde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder çıktı.
3 YIL SÜRDÜ
2007 yılında hayatlarını birleştiren çift, mutlu bir evlilik sürdüremedi. 3 yılın sonunda boşanma kararı alan Özge Özder ve Tansel Öngel, yollarını ayırdı.