Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in eski eşi Sadakatsiz’in ünlü oyuncusu çıktı! Nikah masasındaki görüntülerini gören şaşıyor...

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilen dizide Safiye'nin sevdiği adamı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Benim İçin Üzülme, Muhtemeşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol alan Öngel'in yıldızı asıl Masumlar Apartmanı ile parladı. Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'in ünlü oyuncusu çıktı. Nikah masasındaki görüntülerini gören şaşıyor...