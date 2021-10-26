Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Sadakatsiz'in yıldız ismi...
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 45 yaşındaki yakışıklı oyuncunun Öngel'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Tansel Öngel'in bir dönem Sadakatsiz dizisinin ünlü oyuncusuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tansel Öngel'in eski eşi kim çıktı. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri.
26.10.2021 14:29
- Son Güncelleme: 26.10.2021 14:29
Ünlü oyuncu Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle büyük beğeni topladı. Başarılı performansıyla dikkat çeken Tansel Öngel'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Öngel'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.