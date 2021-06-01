Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel hem dizide hem gerçekte sırılsıklam aşık! Safiye'nin aşkının gerçek sevgilisi...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah'tan oluşan ana kadrosundan sonra diziye damgasını vuran isimlerden biri oldu Deniz Tansel Öngel. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin kavuşamadığı sevgilisi, büyük aşkı Naci Hoca'ya veren 44 yaşındaki oyuncu daha önce Benim İçin Üzülme, Elveda Derken, Babamın Kanatları, Kanıt ve daha pek çok yapımda izleyici karşısına çıktı. Şimdiler Masumlar Apartmanı'nda Naci Hoca'yı canlandıran Tansel Öngel bu rolle herkesin kalbini kazandı desek yanlış olmaz. Dizide kısa bir süre görünmeyen ancak geri dönen Tansel Öngel dizide olduğu gibi özel hayatında da aşık. Bakın Tansel Öngel'in sevgilisi kim. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmene hayat veriyor. Her salı akşamı yayınlanan dizide yaşanan olaylar seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Naci hoca son dönemde ekranlardaki romantik prens oldu. "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" ifadesi seyirciye duygusal anlar yaşatan Naci Hoca, şiirlerle Safiye'nin gönlünü almaya çalışırken bir yanda da izleyicinin kalbini kazanıyor.
Dizide her ne kadar ağırbaşlı ve kederli Naci Hoca'yı canlandırsa da Tansel Öngel özel hayatında oldukça renkli biri. Bu da Instagram hesabına yansıyor. Özel hayatına dair pek çok paylaşım yapan 44 yaşındaki oyuncu sevgilisi Neşe Çakır'la da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Yani dizinin aşık Naci'si gerçekte de aşık. Öte yandan Tansel Öngel ve Neşe Çakır'la ilgili evli olup olmadıklarına dair bir bilgi yok. Ancak çiftin aşk pozları takipçilerini mutlu ediyor. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.