Masumlar Apartmanı'nın Naci'si öyle bir değişmiş 'çok şükür bugünlerine' dedirten cinsten! Tansel Öngel'in eski hali adeta facia
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu'dan sonra en çok dikkat çeken isimlerinden biri Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel oldu. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin kavuşamadığı sevgilisi, büyük aşkı Naci Hoca'ya veren 44 yaşındaki oyuncu daha önce Benim İçin Üzülme, Elveda Derken, Babamın Kanatları, Kanıt ve daha pek çok yapımda izleyici karşısına çıktı. Şimdiler Masumlar Apartmanı'nda Naci Hoca'yı canlandıran Tansel Öngel bu rolle herkesin kalbini kazandı desek yanlış olmaz. Karizmasıyla da göz dolduran Tansel Öngel'in yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
18.01.2022 10:08
- Son Güncelleme: 18.01.2022 10:09
Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmene hayat veriyor. Her salı akşamı yayınlanan dizide yaşanan olaylar seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Naci hoca son dönemde ekranlardaki romantik prens oldu. "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" ifadesi seyirciye duygusal anlar yaşatan Naci Hoca, şiirlerle Safiye'nin gönlünü almaya çalışırken bir yanda da izleyicinin kalbini kazanıyor.
44 yaşındaki başarılı oyuncu yıllar içerisindeki değişimini kameralar önünde geçirdi geçirmesine ama eski halini görenler şaşkınlıklarını yine de gizleyemiyor. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.