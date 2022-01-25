Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı! Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle...
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi kendinden de ünlüymüş! Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel, özel hayatıyla gündeme geldi. 24 Eylül 1976 Kilis'te dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Öngel'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Tansel Öngel'in şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alan eski eşi...
25.01.2022 08:31
- Son Güncelleme: 25.01.2022 08:31
Öngel'in 2007 – 2010 yılları arasından Sadakatsiz'in ünlü oyuncusuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.