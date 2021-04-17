Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah 'İmzalı fotoğraf' isteyen sevenlerine trip attı! Sonrasında tefe kondu
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı! Son dönemlerin popüler oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabında tepki çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımında 'imzalı fotoğraf' isteyen hayranlarını ti'ye aldı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın sevenlerinin şaşkına çeviren o paylaşımı…
17.04.2021 17:21
- Son Güncelleme: 17.04.2021 17:26
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine can veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Özellikle Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde sürekli yazım hatalarını düzelten takipçilerine sinirlenmişti.
İSYAN ETTİ!
Konuyla ilgili paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah, şu ifadeleri kullanmıştı: "Nasıl yazdığıma bile laf ediliyor. Virgül koy, öyle yap, şöyle yap. Yazdığım gibi yazmayı tercih ediyorum"
Baskılardan sıkılan Abdullah, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Demek ki öyle yazıyorum, yeter ya! En yaygın hastalık olmuş herbokologlu (kendini her şeyi bilen olarak lanse eden kişiler)"
HAYRANLARINI Tİ'YE ALDI!
Farah Zeynep Abdullah şimdi ise "2021'de imzalı foto soran var" diyerek kendisinden imzalı fotoğraf isteyen hayranlarını ti'ye aldı.